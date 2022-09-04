«Ред Булл» поборется за суперлицензию для Херты, несмотря на недостаточное количество баллов. Доменикали против

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассчитывает на суперлицензию для Колтона Херты.
Пилот «Индикара» считается претендентом на место в «Альфа Таури» в 2023 году, которое может освободиться из-за потенциального ухода Пьера Гасли в «Альпин». В то же время Херта набрал лишь 32 из 40 баллов, необходимых для получения суперлицензии, и не может выступать в «Формуле-1».
Марко считает, что американец заслуживает суперлицензию:
«Полагаю, мы сможем доказать, что он имеет право на это. Посмотрим. Сделки еще нет. Но мы постараемся. Мы «Ред Булл», мы смелые, и, надеюсь, добьемся успеха».
У руководителя «Формулы-1» Стефано Доменикали иное мнение:
«Нужно уважать правила. Разумеется, американские или другие пилоты очень важны. Если он имеет право на суперлицензию благодаря достаточному количеству баллов, это фантастическая новость.
Но есть гоночная пирамида, есть протокол. Я считаю, так будет правильно».
Доменикали отверг идею о том, чтобы ретроспективно переназначить баллы в суперлицензию, начисленные за успехи в «Индикаре»:
«Не думаю, что правильно менять что-либо задним числом. Верный подход – применять правила. Если есть необходимость в изменении регламента, каждый может внести предложения для обсуждения. Но надо уважать правила, которые существуют сегодня. Это мое мнение».
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