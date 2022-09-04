«Ред Булл» поборется за суперлицензию для Херты, несмотря на недостаточное количество баллов. Доменикали против

Советник Гельмут Марко рассчитывает на суперлицензию для Колтона Херты.

Пилот считается претендентом на место в в 2023 году, которое может освободиться из-за потенциального ухода в «Альпин». В то же время Херта набрал лишь 32 из 40 баллов, необходимых для получения суперлицензии, и не может выступать в «Формуле-1».

Марко считает, что американец заслуживает суперлицензию:

«Полагаю, мы сможем доказать, что он имеет право на это. Посмотрим. Сделки еще нет. Но мы постараемся. Мы «Ред Булл», мы смелые, и, надеюсь, добьемся успеха».

У руководителя «Формулы-1» иное мнение:

«Нужно уважать правила. Разумеется, американские или другие пилоты очень важны. Если он имеет право на суперлицензию благодаря достаточному количеству баллов, это фантастическая новость.

Но есть гоночная пирамида, есть протокол. Я считаю, так будет правильно».

Доменикали отверг идею о том, чтобы ретроспективно переназначить баллы в суперлицензию, начисленные за успехи в «Индикаре»:

«Не думаю, что правильно менять что-либо задним числом. Верный подход – применять правила. Если есть необходимость в изменении регламента, каждый может внести предложения для обсуждения. Но надо уважать правила, которые существуют сегодня. Это мое мнение».

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