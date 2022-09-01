Льюис Хэмилтон: «Ред Булл» доказал, что я был неправ, назвав его производителем напитков в 2011-м»

Пилот признал неправоту высказываний о «Ред Булл» 11-летней давности.

«Ред Булл» – не автокомпания, а производитель напитков, – сообщил Льюис перед сезоном-2011, когда выступал за «Макларен». – Производитель напитков против истории , «Феррари». Не знаю, какой у них план. Наша команда выстраивается, чтобы стать производителем, как «Феррари», и находится в «Ф-1» огромное количество времени. Это чистокровный гоночный коллектив».

Перед Гран-при Нидерландов Хэмилтон прокомментировал свои слова:

«Я считаю, это отличная команда, они уже какое-то время создают прекрасные машины. Раньше они использовали очень большой дорожный просвет, из-за чего лобовое сопротивление было высоким. Думаю, в прошлом году они поняли, что их мотор на самом деле не хуже нашего – скорее в предыдущие сезоны было больше лобового сопротивления. Команда проделала фантастическую работу.

То, что я говорил в прошлом, высказывалось не в плохом смысле. Многие годы назад я сказал, что «Ред Булл» – производитель напитков и все такое. Я хотел подчеркнуть, что скорее ты поставишь на автомобильную компанию. Но они доказали, что я был неправ, и прекрасно себя проявили».

Семикратный чемпион «Формулы-1» отметил роль главы конструкторского бюро «Ред Булл» :

«Эдриан в университете писал диссертацию по граунд-эффекту, так что неудивительно, что в этом году его творение впечатляет. Но я верю в молодых ребят в нашей команде, мы сможем догнать».

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