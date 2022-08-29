Кристиан Хорнер: «Я не узнаю Риккардо – не вижу в нем прежнего гонщика, который выступал за «Ред Булл»

Руководитель надеется, что останется в «Формуле-1» в следующем сезоне.

Риккардо и «Макларен» договорились о досрочном расторжении контракта после сезона-2022.

«Все это очень печально. Хотя понятно, что я не в курсе всей ситуации. Но мы чуть-чуть общались с Даниэлем. Я сейчас не узнаю Даниэля – не вижу в нем того прежнего гонщика, который выступал за нас. А ведь он один из лучших гонщиков «Ф-1», он очень способный пилот.

Но эта ситуация подорвала его уверенность в себе. Мы привыкли видеть его на подиуме, видеть его в паддоке с широкой улыбкой на лице. Но больше мы не видим его таким. Надеюсь, что он найдет возможность и останется в чемпионате, ведь «Формуле-1» точно будет лучше с Риккардо, чем без него.

Надеюсь, он найдет место в «Формуле-1», вернет себе настрой. Ведь за нас он провел несколько потрясающих гонок – вспомнить ту же победу на Гран-при Монако с двигателем, работавшим только на 50 процентов мощности. Вспомнить, как он выступал вместе с Себастьяном Феттелем, как он сразу начал проявлять себя, как потом боролся с Максом», – рассказал Хорнер.

Зачем «Макларену» новичок на место Риккардо – со скандалом и до $40 млн компенсаций? Как же звезды из США? Неужели лучше хода нет?

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