Формула-3. Нидерланды. Коллет выиграл 1-ю гонку, Корреа впервые на подиуме после аварии в 2019-м, Смоляр – 14-й

Пилот «МП Моторспорт» Кайо Коллет одержал победу в спринте «Формулы-3» в Зандворте.

В борьбе за победу Коллет обогнал Хуана-Мануэля Корреа, завоевавшего первый подиум после большой аварии в «Формуле-2» в 2019-м, в которой погиб Антуан Юбер. Третье место занял Зак О’Салливан ( ).

Исак Хаджар из «Хайтек» стал шестым, его конкурент по чемпионату Виктор Мартен («АРТ») – седьмым, напарники по Оливер Беарман и – 11-м и 12-м. Себастьян Монтойя ( ) завершил свой первый заезд в «Ф-3» восьмым и заработал очки, гонщик «МП Моторспорт» финишировал 14-м после старта 15-м, упустив пару позиций на последних кругах.

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Хаджар продолжает лидировать в чемпионате со 111 очками, также в топ-5 общего зачета входят Мартен (108), Беарман (105), Леклер (101) и Роман Штанек (97). Смоляр занимает девятую строчку (73 балла).

Формула-3. Нидерланды. Квалификация. Мэлони выиграл поул, Смоляр – 16-й

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