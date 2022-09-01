Фернандо Алонсо: «Извиняюсь перед Хэмилтоном. Льюис – легенда нашего времени, я очень его уважаю»

Пилот извинился перед .

После столкновения на испанец назвал гонщика «идиотом», который «умеет гоняться, только стартуя первым». В интервью после финиша Алонсо сообщил, что считает инцидент гоночным.

«Из этого раздули огромную историю.

Во-первых, Льюис – чемпион и легенда нашего времени, и когда что-то говоришь против британского гонщика – жаль это повторять – пресса включается по полной. Много говорят о Чеко [Пересе], о Карлосе [Сайнсе], обо мне. Когда высказываются против гонщика из романоязычной страны, это звучит скорее как шутка. Фразы в адрес Льюиса воспринимаются чуть серьезнее.

Но да, я извиняюсь. Я не особо думаю о том, что сказал. Честно говоря, если посмотреть повторы, нельзя сильно винить кого-либо – первый круг, мы все ехали очень близко. В пылу борьбы и из-за адреналина, сражаясь за топ-2, топ-3, я сказал то, что не должен был говорить. В то же время это гоночный инцидент, на мой взгляд – как я и заявил после гонки.

Поговорил ли я с Льюисом? Пока нет. Я подойду к нему, когда мы будем давать ТВ-интервью, и извинюсь, если он понял это так. У меня нет абсолютно никаких проблем с ним, я испытываю к нему огромное уважение», – отметил Алонсо.

Двукратный чемпион мира также поделился мнением о том, что высказывания пилотов транслируются на многомиллионную аудиторию:

«В моменте ты воспринимаешь это как разговор со своим инженером. Конечно, надо помнить, что комментарии попадают в трансляцию. Но это как в футболе: под тебя жестко подкатились, и ты высказываешь что-то партнеру по команде или защитнику – и в трансляцию такие слова не попадают.

Мы общаемся с прессой до и после гонок, и я говорю то, что думаю. К радио я отношусь по-другому».

«Только стартовать первым умеет!» Ярость Алонсо от крэша с Хэмилтоном – Льюис подрезал на старте в битве за подиум, подлетел и сошел

Хэмилтон подрезал Алонсо, сошел и печально тушил болид. А Фернандо грозил ему пальцем, проезжая мимо

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram