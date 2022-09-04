Карлос Сайнс о штрафе: «Пришлось тормозить из-за механика «Макларена», это не вина «Феррари»

Пилот не согласен со штрафом на Гран-при Нидерландов.

Испанца наказали потерей пяти секунд за небезопасный выезд с пит-лейн – Карлос помешал своему соотечественнику из . Сайнс убежден, что в инциденте нет вины Скудерии.

Из-за наказания, которое Карлос назвал «какой-то шуткой», гонщик опустился с пятой позиции на восьмую.

«Мы столкнулись со всеми возможными проблемами и должны их проанализировать, потому что потеряли много очков.

Я видел эпизод из машины. Когда меня выпускали, все было безопасно по отношению к Фернандо, но потом пришлось давить на тормоз, чтобы не ударить механика «Макларена», который стоял на моей траектории выезда. Мне дали штраф за небезопасный выезд из-за торможения. Можно назвать его небезопасным, если хотите. Я был очень разочарован. Я посчитал, что спас чью-то жизнь и не спровоцировал опасную ситуацию.

[Алонсо] в меня врезался, потому что мне пришлось тормозить, так как механик «Макларена» оказался у меня на пути. Нужно анализировать каждую ситуацию по отдельности. Когда меня выпустили механики, он находился довольно далеко. Проблема заключалась в том, что механик «Макларена» с домкратом выбежал на мою траекторию. Моя ли это вина? Вина команды? Нет.

Какой-то парень с домкратом из выбежал на мою траектории, мне пришлось тормозить, и, уверен, Фернандо тоже слегка преувеличил столкновение со мной, чтобы я заработал штраф», – заявил Сайнс.

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