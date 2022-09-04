Льюис Хэмилтон о ругани по радио: «Извиняюсь перед «Мерседесом», но не за свою страсть»

Пилот «Мерседеса» извинился перед командой за высказывания по радио.

Хэмилтон упустил подиум и потенциальную победу из-за включения режима виртуальной и реально машины безопасности. Льюису не поменяли шины, в итоге он стал четвертым.

«Не могу поверить, что вы меня так подставили, #####. Не представляете, как я сейчас зол», – сообщил Льюис во время гонки.

Сразу после финиша Хэмилтон поблагодарил команду за работу, а затем подробнее прокомментировал заезд.

«Сейчас я чувствую себя нормально, но во время гонки эмоции скакали вверх-вниз. На старте я немного сцепился с Карлосом [Сайнсом] и переживал, что могу не завершить гонку – опять. Потом я думал, что мы действительно будем сражаться за победу благодаря стратегии с одним пит-стопом. Затем появилась машина безопасности, которая полностью все нам запорола.

Я лидировал, да, но понимал: неважно, хорошо или плохо я проведу рестарт, мне не сдержать этих ребят. И я выплеснул эмоции. Извиняюсь перед своей командой, но это было так… (подбирает слова – Sports.ru). И я не хочу извиняться за свою страсть, иногда так бывает.

Мы можем извлечь из уик-энда очень много положительных выводов. Очень много. Мы наконец сражались с - прекрасное чувство, провели мега, просто лучшие пит-стопы. Когда я их увидел, то подумал: эти ребята готовы побеждать! Нам просто не повезло», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1».

Хэмилтон ответил на вопрос о том, близка ли первая победа «Мерседеса» в 2022 году:

«Есть такое ощущение. Но иногда кажется, что она рядом, а потом она оказывается в километрах от тебя. Не знаю, чего ожидать от следующих гонок».

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