Формула-2. Нидерланды. Армстронг выиграл 1-ю гонку, Другович – 10-й, Пуршер – 20-й

Пилот «Хайтека» Маркус Армстронг выиграл спринт «Формулы-2» в Зандворте.

Армстронг опередил обладателя поул-позиции Клемента Новалака из «МП Моторспорт», третьим финишировал представитель «Премы» Деннис Хаугер. Пилот «Виртуози» Логан Сэрджант стал восьмым, лидер чемпионата завершил заезд на десятом месте, гонщик «АРТ» Тео Пуршер стал 20-м и последним из финишировавших.

Этап 12, Нидерланды

Зандворт

3 сентября 2022 года

1-я гонка

Топ-10

1. Маркус Армстронг («Хайтек») – 29 кругов

2. Клемент Новалак («МП Моторспорт») +0,8

3. Деннис Хаугер («Према») +1,9

4. Лиам Лоусон («Карлин») +2,5

5. Юри Випс («Хайтек») +3,0

6. Аюму Иваса («ДАМС») +3,3

7. Рихард Версхор («Трайдент») +4,2

8. Логан Сэрджант («Карлин») +4,6

9. Джек Дуэн («Виртуози») +4,8

10. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +5,4

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Фелипе Другович – 208 очков

2. Тео Пуршер – 162

3. Логан Сэрджант – 130

4. Джек Дуэн – 121

5. Лиам Лоусон – 119

Формула-2. Нидерланды. Квалификация. Другович взял поул, Дуэн – 2-й, Сэрджант – 3-й, Пуршер разбил болид

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