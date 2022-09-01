«Альпин» и «Альфа Таури» согласовали сумму компенсации за досрочное расторжение контракта Гасли (The Race)

Пилот близок к переходу в в сезоне-2023.

Как стало известно изданию The Race, «Альпин» и «Альфа Таури» пришли к соглашению относительно суммы компенсации, которую получит нынешняя команда Гасли за досрочное расторжение контракта – поскольку соглашение Гасли с «Альфа Таури» сейчас действует до конца 2023 года.

В данный момент Комиссия ФИА по регистрации и утверждению контрактов гонщиков «Формулы-1» продолжает разбирать дело . При этом, учитывая договоренность по контракту Гасли, считается, что в «Альпин» более не заинтересованы в сотрудничестве с Пиастри и целью разбирательства является получение денежной компенсации – как минимум возмещения расходов на программу подготовки Пиастри.

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