«Альпин» и «Альфа Таури» согласовали сумму компенсации за досрочное расторжение контракта Гасли (The Race)

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли близок к переходу в «Альпин» в сезоне-2023.
Как стало известно изданию The Race, «Альпин» и «Альфа Таури» пришли к соглашению относительно суммы компенсации, которую получит нынешняя команда Гасли за досрочное расторжение контракта – поскольку соглашение Гасли с «Альфа Таури» сейчас действует до конца 2023 года.
В данный момент Комиссия ФИА по регистрации и утверждению контрактов гонщиков «Формулы-1» продолжает разбирать дело Оскара Пиастри. При этом, учитывая договоренность по контракту Гасли, считается, что в «Альпин» более не заинтересованы в сотрудничестве с Пиастри и целью разбирательства является получение денежной компенсации – как минимум возмещения расходов на программу подготовки Пиастри.
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