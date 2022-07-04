Сайнс наконец победил, Экклстоун готов словить пулю за Путина, расизм в адрес Хэмилтона, Квят почти в NASCAR и другие события Гран-при Великобритании

Sports.ru представляет дайджест Гран-при Великобритании «Формулы-1» и других гоночных событий недели.

1. Сайнс выиграл драматичную гонку в Сильверстоуне, одержав первую победу в «Ф-1». В квалификации Карлос завоевал дебютный поул.

Вторым финишировал Перес, прорвавшийся из хвоста пелотона после повреждений на рестарте, третьим – Хэмилтон. Льюис побил рекорд Михаэля Шумахера по подиумам на одном автодроме.

Еще одним гером стал Мик Шумахер, заработавший свои первые очки.

2. Гонку прервали красными флагами сразу после старта из-за цепочки аварий с участием нескольких пилотов (полный разбор с видео здесь). Страшнее всего выглядел проезд болида Чжоу вверх ногами и полет в ограждение, но новичка спасло гало – серьезных травм он избежал. Албону, подготовившему шлем с котами, также пришлось посетить больницу.

3. «Феррари» снова креативно подошла к стратегии, лишив Леклера шанса побороться за победу. Почему Шарлю не поставили свежие шины на финальный отрезок, объяснил Бинотто.

Монегаск финишировал лишь четвертым и упустил шанс серьезно сократить отставание от Ферстаппена, днище которого модифицировал обломок сестринской команды.

4. Семь экоактивистов арестовали за прорыв на трассу одновременно с красными флагами. Хэмилтон призвал людей протестовать безопасными способами, другие пилоты высказали схожие мысли, Феттель отметил, что сочувствует демонстрантам.

5. Нельсон Пике употребил расистский термин в отношении Хэмилтона. «Ф-1», команды и пилоты поддержали Льюиса, сам гонщик «Мерседеса» призвал избавиться от «архаичного мышления». За британца вступился и писатель Пауло Коэльо, назвавший Пике «водителем худшего президента в истории Бразилии». Трехкратному чемпиону мира пришлось извиняться.

После обнаружился еще более жесткий трэш в исполнении Пике: гомофобные высказывания в адрес Хэмилтона вместе с оскорблениями чемпионов мира Росбергов.

6. Экклстоун сообщил, что все еще готов «словить пулю» ради Путина, а также рассказал, в каком случае разочаруется в своем товарище. Хэмилтон «не мог поверить» в то, что услышал от Берни, «Ф-1» категорически не согласилась с заявлениями бывшего руководителя.

7. Квят близок к переходу в NASCAR – Даниил получил разрешение от серии.

8. «Ред Булл» разорвал контракт с резервистом Випсом за расистское ругательство на стриме, «Хайтек» сохранил пилота в «Формуле-2».

9. Киану Ривз создает документальный сериал о чемпионстве «Брауна». Актер также посетил Гран-при Великобритании: заглянул в боксы «Астон Мартин» и «Феррари», встретился с руководителем серии Доменикали.

10. «Ред Булл» анонсировал создание первого гиперкара. Мощность – 1100 л.с., стоимость – от $6 млн.

11. Феттель отпраздновал 35-летие заездами на «Уильямсе» Мэнселла 1992 года с CO 2 -нейтральным топливом перед Гран-при. В гонке Себастьян заработал очки в шлеме, подготовленном его детьми.

⏱️ Хроника Гран-при: Сайнс одержал первую победу в «Формуле-1», но «Феррари» упустила дубль

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Великобритании

Другие серии

1. Дуэн выиграл спринт «Формулы-2» в Сильверстоуне, Сэрджант – главную гонку.

2. Артур Леклер стал лучшим в основной гонке «Формулы-3» в Британии, Хаджар победил в первом заезде.

3. Мортара выиграл этап «Формулы E» в Марракеше и возглавил чемпионат, сместив Вандорна.

4. Чедуик одержала шестую победу в Серии W подряд.

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Льюис Хэмилтон: «Сражение с Леклером сильно отличалось от борьбы в 2021-м. Мы проехали «Копс» вдвоем»

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🔔 Гонки в ближайшую неделю

1. Гран-при Австрии «Ф-1» (8-10 июля).

2. Гонки поддержки в Шпильберге: «Ф-2» и «Ф-3» (8-10 июля).

3. Этапы Extreme E на Сардинии (6-7 и 9-10 июля).

4. 6 часов Монцы WEC (10 июля).

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