Маттиа Бинотто: «Расстояния между Леклером и Сайнсом не хватало для двойного пит-стопа»

объяснил пит-стопы «Феррари» в конце Гран-при Великобритании.

получил свежие покрышки при появлении машины безопасности и в итоге выиграл гонку, остался на старом комплекте и финишировал четвертым.

«Мы считаем, что расстояния между болидами не хватало, чтобы поменять шины обоим пилотам. Пришлось выбирать между двумя машинами. Мы решили позвать в боксы Карлоса и сохранить позицию Шарля на трассе.

Не было понятно, как поступят остальные. Также мы надеялись на то, что «софт» станет деградировать быстрее, но этого не произошло», – заявил руководитель «Феррари».

Бинотто не согласен, что Скудерия допустила ошибку:

«Мы так не думаем. Соперники были рядом – нельзя терять секунду на пит-стопе. Мы решили сохранить позицию на трассе».

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