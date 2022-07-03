Феттель провел заезды на «Уильямсе» Мэнселла 1992 года с CO2-нейтральным топливом на «Сильверстоуне»

Гонщик провел демонстрационные заезды на «Уильямсе» 1992 года перед Гран-при Великобритании.

Так четырехкратный чемпион «Формулы-1» отметил 20-летие титула , а также собственный день рождения – Себу сегодня исполняется 35 лет.

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Феттель неоднократного называл Мэнселла одним из своих любимых пилотов. Сам Найджелл также присутствует в Сильверстоуне – накануне он вручил гонщику традиционный приз за победу в квалификации.

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Фото: твиттер «Формулы-1», Криса Медланда, Люка Смита