Феттель провел заезды на «Уильямсе» Мэнселла 1992 года с CO2-нейтральным топливом на «Сильверстоуне»

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель провел демонстрационные заезды на «Уильямсе» 1992 года перед Гран-при Великобритании.
Так четырехкратный чемпион «Формулы-1» отметил 20-летие титула Найджела Мэнселла, а также собственный день рождения – Себу сегодня исполняется 35 лет.
Легендарный болид FW14B заправили CO2-нейтральным топливом.
Феттель неоднократного называл Мэнселла одним из своих любимых пилотов. Сам Найджелл также присутствует в Сильверстоуне – накануне он вручил гонщику «Феррари» Карлосу Сайнсу традиционный приз за победу в квалификации.
Чемпион «Ф-1» распродал легендарные ретроболиды на $9 млн. Даже победный «Уильямс», на котором вез до боксов Сенну
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram