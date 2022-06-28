Том Коронель: «На месте «Феррари» перекупил бы Ферстаппена. Ценность Макса бесконечна, он стоит всей Скудерии»

Нидерландский гонщик предложил «Феррари» переманить из «Ред Булл».

Коронель уверен, что Ферстаппен добился бы еще больших успехов за рулем «Феррари» в 2022 году:

«Да, 100 процентов.

Я всегда это говорил. Какова ценность Макса? Она зависит от того, сколько «Феррари» готова заплатить. Вот причина, по которой «Ред Булл» подписал долгосрочный контракт – ты как минимум обеспечил себе лучшего гонщика.

На месте директора «Феррари» я бы спросил: сколько стоит перекупить Макса из «Ред Булл»? Кто сказал, что это невозможно? Я видел много ситуаций, когда деньги решали. И мы увидим, чего стоит Ферстаппен. Его ценность бесконечна, он стоит всей .

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