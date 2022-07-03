Шарль Леклер: «Рад за Сайнса и команду, но разочарован своей гонкой»

Пилот «Феррари» подвел итоги Гран-при Великобритании, который закончил на четвертом месте, упустив шанс попасть на подиум на последних кругах гонки.

«С одной стороны борьба и правда была классной. С другой…ну, то есть я ехал на старом комплекте «харда», в то время как у всех вокруг меня были новенький «софт». Так что да, мне было трудно. Могу сказать, что выложился на абсолютном максимуме, но этого оказалось недостаточно. Так что да, я разочарован.

Маттиа Бинотто подошел ко мне сразу после гонки, чтобы подбодрить, вот и все. Что до событий в гонке, то нам, опять же, нужно будет изучить общую картину, оценить ситуацию. Я могу судить только о своей гонке – о том, какую картину видел сам.

Находясь за рулем болиды ты порой не видишь общей картину. Со своей стороны мне казалось, что я, возможно, потерял слишком много времени, особенно на первом отрезке, а также в первой половине второго отрезка. Но это лишь моя точка зрения. А оценивая ситуацию под другим углом все может быть иначе.

Главное, это победа Карлоса. Думаю, мне не хотелось бы концентрировать общее внимание на разочарование от своей гонки – гораздо важнее невероятная победа Карлоса. Первая победа в «Формуле-1» – это всегда очень особенный момент. Это здорово для команды, здорово для Карлоса. В последних гонках он чувствовал себя все увереннее, и сегодня вновь это продемонстрировал. Так что да, у меня немного смешанные чувства – я рад за Карлоса и команду, но разочарован из-за своей гонки», – рассказал Леклер.

Что случилось на Гран-при Британии: метания «Феррари» в командной тактике и слив Леклера, крах Ферстаппена из-за поломки

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