Квят получил разрешение гоняться в NASCAR: «Надеюсь, скоро увидите меня в машине»

Бывший пилот «Формулы-1» готов перейти в американскую кузовную серию NASCAR.

«Для меня это другой мир, но очень захватывающий. Мне всегда очень нравился и был интересен NASCAR.

Сейчас я приехал, чтобы изучить возможности. Надеюсь, скоро что-то образуется, и вы увидите меня в машине NASCAR Cup», – заявил Квят, который приехал на уик-энд в Висконсине.

Как сообщает журналист Fox Боб Покрэсс, в NASCAR разрешили Квяту участвовать в гонках. Даниил планирует дебютировать в чемпионате в ближайшие месяцы.

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