Киану Ривз создает документальный сериал о титуле «Брауна» в 2009-м

Популярный актер Киану Ривз участвует в создании документального сериала о «Формуле-1».

Сериал будет состоять из четырех эпизодов и выйдет осенью 2023 года на Disney+. Основное внимание будет сосредоточено на уходе «Хонды» из «Ф-1» в 2008 году и победе «Брауна» в чемпионате в 2009-м.

Ривз уже начал съемки в качестве интервьюера. Он пообщался или планирует поговорить с главными действующими лицами той эпохи: чемпионом 2009 года , его напарником , экс-президентом Лукой ди Монтедземоло, руководителем и владельцем «Брауна» и его соратником Ником Фраем, а также многими другими пилотами, руководителями команд, механиками и журналистами, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Звезда франшиз «Матрица» и «Джон Уик» приехал на Гран-при Великобритании и рассказал о ходе работы экс-гонщику «Ф-1» и эксперту Sky Sports Мартину Брандлу:

«Мы хотим поделиться потрясающей, выдающейся историей. Так много интересного. Мой друг рассказывал мне – он работал с Брауном – и это меня поразило. Мы подумали: «Давай расскажем историю».

Здорово было узнать больше о том, что происходило в «Формуле-1» в том сезоне. Дело не только в машинах – был новый регламент, появление Ассоциации команд «Формулы-1». Столько всего случилось в то время. Мир «Формулы-1» всегда невероятен, но история «Брауна» – это поистине что-то особенное».

Киану рассказал о своем отношении к Россу Брауну, который пригласил его в Сильверстоун:

«Он легенда, потрясающий человек. Было классно встретиться с ним, провести время».

Баттон подтвердил свое участие в проекте:

«Мы уже провели какое-то время вместе [с Ривзом] и проведем гораздо больше в ближайшие недели. Я участвую в съемках, должно выйти захватывающе. Здорово вернуться в то время. К тому же осталось много роликов, которые пока никто не видел».

Киану Ривз посетил боксы «Астон Мартин» на Гран-при Великобритании и встретился с Доменикали

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram