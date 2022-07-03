Албона выписали из больницы после аварии: «Очень жаль, что наша гонка закончилась еще до ее начала»

Пилот рассказал о своем состоянии после аварии на первом круге .

Албона после аварии доставили на вертолете в больницу Ковентри, где провели все необходимые медицинские проверки. Албон не получил серьезных травм в аварии.

«Я очень рад, что все остальные, кто был вовлечен в аварии на первом круге, сейчас в порядке. Большое спасибо всему медицинскому персоналу на трассе и в больнице Ковентри.

Очень жаль, что наша гонка закончилась еще до ее начала. Но мы уже готовимся к следующей гонке в Австрии, которую мы ждем с нетерпением», – рассказал Албон.

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