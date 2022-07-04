Полиция арестовала 7 человек за прорыв на трассу во время Гран-при Великобритании

Полиция задержала людей, прорвавшихся на автодром «Сильверстоун».

Инцидент произошел на первом круге Гран-при Великобритании «Формулы-1» – в тот момент, когда заезд остановили красными флагами из-за серьезной аварии с участием нескольких гонщиков. Как минимум пятеро из протестующих сели на трассу.

Ответственность за акцию взяла на себя группа экоактивистов Just Stop Oil. Полиция графства Нортгемптоншир сообщила, что арестовала семь человек за «невероятно опасное решение».

Представители правопорядка знали о возможном прорыве и призывали протестующих отказаться от своего плана.

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