Льюис Хэмилтон: «Сражение с Леклером сильно отличалось от борьбы в 2021-м. Мы проехали «Копс» вдвоем»

Пилот поведал об отличиях в борьбе с и .

Льюис обогнал представителя «Феррари» в борьбе за подиум Гран-при Великобритании. На прошлогоднем этапе в Сильверстоуне Хэмилтон столкнулся с пилотом Ферстаппеном в повороте «Копс».

«Шарль прекрасно боролся, отличное сражение. Он действовал очень разумно – безусловно, это сильно отличается от того, что случилось в прошлом году. К примеру, мы вдвоем проехали «Копс» без каких-либо проблем. Что за борьба!

У нас было преимущество по шинам, что позволило обогнать его. Просто замечательный уик-энд», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1» в эфире Sky Sports.

Хэмилтон также поделился мнением о том, мог ли одержать победу:

«Долгое время чувствовалось, что это возможно. Многие обстоятельства сложились против нас. На старте я стал третьим, а потом вновь оказался пятым (из-за правил возобновления гонки после красных флагов – Sports.ru). Затем я уступил позицию Ландо [Норрису] и потратил много кругов, чтобы вернуть ее.

Впоследствии разрыв между мной и «Феррари» составлял пять или шесть секунд. Но я их догонял, проводил хороший длинный отрезок и думал: «Да, может, поборемся за победу».

К сожалению, отставание оказалось слишком большим, и пит-стоп получился не самым быстрым. В конце я испытывал проблемы с прогревом покрышек и пропустил две машины. Было очень тяжело».

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