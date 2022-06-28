«Ред Булл» разорвал контракт с резервистом Випсом за расистское ругательство на стриме

«Ред Булл» объявил о расторжении контракта с Юри Випсом.

Эстонец был резервным и тест-пилотом «Ред Булл», а также выступал в «Формуле-2». Випс использовал слово на букву «н» на игровом стриме. Ранее команда отстранила гонщика на время проведения расследования.

«После расследования онлайн-инцидента с участием «Ред Булл» разорвал контракт Юри как тест-пилота и резервиста.

Команда не потворствует расизму в любой форме», – говорится в заявлении «Ред Булл».

В «Ф-2» Юри выступал за «Хайтек». Команда пока не сообщала, будет ли Випс участвовать в гонках в ближайшие выходные в Сильверстоуне.

Гонщик в шаге от «Ф-1» ляпнул слово на букву «н» на стриме – и вылетел из программы «Ред Булл». Карьере – конец

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