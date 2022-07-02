Чедуик одержала шестую победу в Серии W подряд

Двукратная чемпионка Серии W Джейми Чедуик выиграла гонку в Сильверстоуне и укрепила преимущество в личном зачете.

Победа стала для британки четвертой в сезоне и шестой подряд в чемпионате.

Чедуик выиграла с поула, а за вторую строчку сражались Эмма Кимилайнен и Эбби Пуллинг. Соперницы столкнулись на предпоследнем круге, что не помешало им оказаться на подиуме: Кимилайнен сохранила второе место, Пуллинг стала третьей.

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