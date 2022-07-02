Экклстоун о происходящем на Украине: «Если Путин планировал такое, это отвратительно. Он хороший парень»

Берни Экклстоун объяснил свою позицию по отношению к происходящему на Украине.
Ранее бывший руководитель «Формулы-1» защищал Владимира Путина.
«Насколько я могу судить, он хороший парень. Он не сделал ничего, что позволило бы мне считать иначе.
Если он планировал такое, это отвратительно, и я очень в нем разочаруюсь. Не знаю, что у него на уме. И я буду удивлен, если это действительно так. Полагаю, он считал, что войдет и примет капитуляцию с белым флагом», – поделился Экклстоун мнением о ситуации на Украине в беседе с журналистом Пирсом Морганом.
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