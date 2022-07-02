Формула-2. Великобритания. Дуэн выиграл 1-ю гонку, Иваса – 2-й, Фиттипальди – 3-й

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Пилот «Виртуози» Джек Дуэн выиграл спринт «Формулы-2» в Великобритании после старта четвертым

На подсыхающей трассе «Сильверстоун» Дуэн сдержал Аюму Ивасу из «ДАМС», третьим стал гонщик «Хароуза» Энцо Фиттипальди. Обладатель поула Джехан Дарувала («Према») финишировал восьмым, лидер чемпионата Фелипе Другович из «МП Моторспорт» поднялся с восьмого места на пятое.

Этап 7, Великобритания
Сильверстоун
2 июля 2022 года
1-я гонка
Топ-10
 
1. Джек Дуэн («Виртуози») – 20 кругов
2. Аюму Иваса («ДАМС») +0,9
3. Энцо Фиттипальди («Хароуз») +16,7
4. Тео Пуршер («АРТ») +17,8
5. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +21,7
6. Фредерик Вести («АРТ») +26,8
7. Логан Сэрджант («Карлин») +28,2
8. Джехан Дарувала («Према») +36,2
9. Маркус Армстронг («Хайтек») +28,2
10. Рихард Версхор («Трайдент») +43,7
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Фелипе Другович – 136 очков
2. Тео Пуршер – 88
3. Джехан Дарувала – 74
4. Логан Сэрджант – 61
5. Энцо Фиттипальди – 56
 

Формула-2. Великобритания. Квалификация. Сэрджант выиграл поул, Вести – 2-й, Другович – 3-й

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