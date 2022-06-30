«Формула-1» заявила, что слова Экклстоуна о Путине «резко противоречат» ценностям серии

отреагировала на выступление бывшего руководителя серии Берни Экклстоуна.

Британец признался, что «словил бы пулю» за своего друга , а также высказался о ситуации на Украине.

«Комментарии Берни Экклстоуна отражают его личные взгляды и резко противоречат позиции, основанной на современных ценностях нашего спорта», – говорится в заявлении «Ф-1».

Берни Экклстоун: «За Путина по-прежнему словил бы пулю. Он разумный человек»

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