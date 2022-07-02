Сайнс завоевал первый поул в «Формуле-1»

Гонщик стал сильнейшим в квалификации к .

Дождевой поул стал первым в карьере испанца. Ранее Сайнс трижды начинал гонки со второй позиции.

Карлос пока не одержал ни одной победы в «Формуле-1». На его счету 11 подиумов – пять вторых мест и шесть третьих.

Также в квалификации отметился пилот , впервые в карьере пробившийся в третий сегмент и показавший десятый результат.

Сайнс вырвал поул у Ферстаппена в дождевом Сильверстоуне

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