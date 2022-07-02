Сайнс завоевал первый поул в «Формуле-1»

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс стал сильнейшим в квалификации к Гран-при Великобритании.
Дождевой поул стал первым в карьере испанца. Ранее Сайнс трижды начинал гонки со второй позиции.
Карлос пока не одержал ни одной победы в «Формуле-1». На его счету 11 подиумов – пять вторых мест и шесть третьих.
Также в квалификации отметился пилот «Уильямса» Николас Латифи, впервые в карьере пробившийся в третий сегмент и показавший десятый результат.
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