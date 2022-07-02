Сайнс завоевал первый поул в «Формуле-1»

Теги Гран-при Великобритании Феррари Уильямс Карлос Сайнс Формула-1 Николас Латифи Авто

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс стал сильнейшим в квалификации к Гран-при Великобритании.

Дождевой поул стал первым в карьере испанца. Ранее Сайнс трижды начинал гонки со второй позиции.

Карлос пока не одержал ни одной победы в «Формуле-1». На его счету 11 подиумов – пять вторых мест и шесть третьих.

Также в квалификации отметился пилот «Уильямса» Николас Латифи, впервые в карьере пробившийся в третий сегмент и показавший десятый результат.

Сайнс вырвал поул у Ферстаппена в дождевом Сильверстоуне

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные