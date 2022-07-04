Себастьян Феттель о прорыве людей на трассу: «Разделяю тревоги протестующих, но возник риск для гонщиков и маршалов»

Пилот поделился отношением к экоакции на Гран-при Великобритании.

Полиция арестовала семерых протестующих из группы Just Stop Oil, которые прорвались на трассу на первом круге гонки.

«Каждый волен иметь свое мнение по этому поводу. Я считаю, что их действия – не следствие разочарования, но это отчаянный жест, и я в огромной степени сочувствую их страхам и тревогам. Любой, кто понимает масштаб проблемы, движется в сторону такого понимания.

Но существует и оборотная сторона. Маршалы пытались остановить происходящее, возник риск для людей – гонщиков, маршалов. Есть две стороны, но да… Считаю, это понятный месседж. Как я уже сказал, я полностью разделяю их страхи и опасения», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Полиция арестовала 7 человек за прорыв на трассу во время Гран-при Великобритании

Льюис Хэмилтон: «Протестовать нужно безопасно. Не прорывайтесь на трассы «Ф-1»

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