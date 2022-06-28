«Ред Булл» анонсировал создание первого гиперкара. Мощность – 1100 л.с., стоимость – от $6 млн

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«Ред Булл» объявил о работе над гиперкаром RB17.

RB17 станет первым гиперкаром, полностью спроектированным, разработанным и произведенным «Ред Булл». Проект возглавил руководитель конструкторского бюро команды Эдриан Ньюи. Ранее Ньюи и «Ред Булл» участвовали в создании «Валькирии» – гиперкара «Астон Мартин».

Производство гиперкара намечено на 2025 год. RB17 будет оснащен гибридным двигателем V8 мощностью более 1100 л.с. Также анонсировано использование граунд-эффекта. Название автомобиля отсылает к индексам болидов «Формулы-1»: в прошлом сезоне Макс Ферстаппен выиграл чемпионат на RB16B, в нынешнем сезоне команда использует RB18.

Минимальная стоимость гиперкара составит 5 миллионов фунтов (6,1 миллиона долларов) без учета налогов. Произвести планируется 50 автомобилей. Владельцы RB17 получат доступ к симуляторам команды, ознакомятся с программой разработки автомобиля, а также проведут тренировки на трассе.

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