Кристиан Хорнер: «Днище болида Ферстаппена модифицировал обломок «Альфа Таури»

Руководитель рассказал, что вызвало проблемы в Сильверстоуне.

Чемпион «Формулы-1» на протяжении большей части Гран-при Великобритании жаловался на трудности с управлением и в итоге едва отстоял седьмое место. Изначально Макс сообщил о проколе, однако Хорнер заявил, что Ферстаппену помешал кусок , появившийся на трассе после столкновения и Юки Цуноды. Цунода получил пятисекундный штраф за аварию.

«У нас не было прокола. Он так сказал из-за очень плохой ситуации, как при проколе. На самом деле он наехал на обломок на 11-м повороте – обломок «Альфа Таури» от инцидента между гонщиками.

Так что Макс провел гонку с днищем, модифицированным концевой пластиной «Альфа Таури», застрявшей внизу. Она попала под машину и застряла там», – объяснил Хорнер.

Ферстаппен также поделился мыслями о произошедшем:

«Это случилось через несколько поворотов после того, как Карлос [Сайнс] ошибся и я стал лидером. На трассе лежал кусок карбона, и в тот момент я не мог резко свернуть влево или вправо, так что пытался проехать над ним. Но он оказался под днищем и все разрушил. Было похоже на прокол – я потерял баланс, машина сильно дергалась.

Трудно было найти баланс из-за огромной потери прижимной силы сзади. С учетом повреждений седьмое место – хороший результат».

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