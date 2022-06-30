Макс Ферстаппен: «Я довольно хорошо знаю Нельсона Пике – он точно не расист»

Пилот «Ред Булл» заявил, что считает неправильным решение запретить Нельсону Пике доступ в паддок «Формулы-1».

Нельсон – отец девушки Макса Келли Пике. Бразилец употребил расистский термин по отношению к гонщику «Мерседеса» :

«Я провел с Нельсоном довольно много времени. Думаю, что больше, чем очень многие другие люди. И я могу сказать, что он точно не расист. На самом деле он спокойный и хороший человек.

Также в его заявлении вы можете видеть, что слово, которое он использовал, также имеет и другое значение. Хотя мне кажется, что лучше это слово просто не использовать, и все.

И понятно, что дело не только в словах, не в словах на букву «н», а в том, что нельзя оскорблять кого-либо, вне зависимости от цвета кожи. И над этим нужно работать – не только в «Формуле-1», а во всем мире вообще».

Ферстаппен не согласился с решением пожизненно запретить доступ в паддок «Формулы-1» после произошедшего инцидента:

«Мне кажется, что вместо того, чтобы запрещать, банить людей, лучше всегда обсудить ситуацию. Ведь если вы забаните человека, то на самом деле никак не помогаете исправить ситуацию. Ведь вы молчите, а нужно общаться.

Коммуникация очень важна, ведь если просто запретить что-то или кого-то, то чем вы поможете ситуации, как продвинете свою идею? Нужно же учить людей. А для этого нужно общаться.

Такие вещи можно очень легко решить. Когда вы ссоритесь с кем-нибудь, то можете кого-то оскорбить – но потом вы можете извиниться за свои слова, и все становится нормально. Здесь то же самое. Да, конечно, это не слишком здорово для того, кого ваши слова могли расстроить, но и о таких вещах можно легко забыть, если вы будете учиться на своих ошибках, стараться стать лучше. Не думаю, что в данном случае нужно запрещать человеку доступ в паддок. Особенно когда мы говорим о трехкратном чемпионе «Формулы-1».

Обсуждал ли я этот инцидент с Льюисом? Нет. Ведь он и так знает мою позицию. Что я отношусь к нему с большим уважением – как и к любому другому пилоту «Формулы-1». И он прекрасно знает, что я об этом думаю. Вместе с «Ф-1» и всеми остальными пилотами мы поддерживаем многие инициативы».

Также Ферстаппен считает правильным дать второй шанс Юрии Випсу – который потерял место в молодежной программе «Ред Булл» из-за расистского оскорбления, допущенного во время игрового стрима. При этом Випс сохранил место в «Формуле-2» в команде «Хайтек», хотя гоночная серия осудила решение руководства команды:

«Моя команда в этой ситуации поступила похожим образом. И Юри в данный момент больше не является резервным и тест-пилотом . Но я считаю, что людям нужно давать второй шанс, они его заслуживают. Третий шанс – наверное, все-таки нет, но ведь порой ты действительно можешь сказать что-нибудь, вообще не подумав о том, что это может кого-то оскорбить, сделать кому-то больно.

С Юри я тоже знаком чуть лучше, чем среднестатистический человек, и он отличный парень. И мне кажется, что сейчас он действительно понял, насколько был неправ, ведь сейчас он переживает худший момент своей карьеры, его все осудили.

Да, сказанное им было неправильным, это справедливо. Но я считаю, что он точно заслуживает второго шанса. Я читал заявление «Формулы-2», что серия бы не поступила так, как это сделала команда. Но мне кажется, что людям нужно давать второй шанс – чтобы они могли понять, что ошиблись, и что-то с этим сделать. Показать, что они изменились, стали лучше, ну или как минимум поняли, что можно говорить, а что нет».

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