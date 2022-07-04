Льюис Хэмилтон: «Протестовать нужно безопасно. Не прорывайтесь на трассы «Ф-1»

высказался о людях, прорвавшихся на трассу Гран-при Великобритании во время гонки.

«Как мы увидели сегодня, это очень опасный спорт.

Я не был в курсе протестов. Хотя я всегда поддерживаю людей, которые отстаивают то, во что верят, это нужно делать безопасно. Пожалуйста, не прорывайтесь на гоночные трассы ради протеста – мы не хотим, чтобы вы оказались под угрозой», – написал пилот в инстаграм-сторис.

Полиция арестовала семерых демонстрантов, как минимум пятеро из которых сели на трек – одновременно с этим Гран-при остановили красными флагами из-за серьезной аварии на старте. Ответственность за акцию взяла на себя группа экоактивистов Just Stop Oil.

Другие гонщики тоже поделились мнением о протестующих.

«Я подумал, что красные флаги вывесили из-за них, потому что увидел трех ребят, которые ко мне бежали, как только выехал из пятого поворота. Безусловно, люди могут проводить манифестации, это их право. Просто я не считаю, что прорыв на трассу «Формулы-1» – лучший способ. Так ты создаешь угрозу для себя и пилотов.

Да, я поддерживаю посыл. Считаю, «Формула-1» уже проделала большую работу – мы стремимся к CO 2 -нейтральности к 2030 году, прикладываем усилия в этом направлении. Но надо протестовать осторожнее – они могли погибнуть или вызвать аварию», – сказал пилот Карлос Сайнс.

«Конечно, «Формула-1» должна делать больше, добиваться улучшений. Здорово, что люди сражаются за свои убеждения, но лучше не подвергать опасности себя и других.

Тем не менее, уверен, что все равно может достичь большего, и нам следует вместе показать пример», – заявил Серхио Перес из .

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