Льюис Хэмилтон: «Протестовать нужно безопасно. Не прорывайтесь на трассы «Ф-1»

Льюис Хэмилтон высказался о людях, прорвавшихся на трассу Гран-при Великобритании во время гонки.
«Как мы увидели сегодня, это очень опасный спорт.
Я не был в курсе протестов. Хотя я всегда поддерживаю людей, которые отстаивают то, во что верят, это нужно делать безопасно. Пожалуйста, не прорывайтесь на гоночные трассы ради протеста – мы не хотим, чтобы вы оказались под угрозой», – написал пилот «Мерседеса» в инстаграм-сторис.
Полиция арестовала семерых демонстрантов, как минимум пятеро из которых сели на трек – одновременно с этим Гран-при остановили красными флагами из-за серьезной аварии на старте. Ответственность за акцию взяла на себя группа экоактивистов Just Stop Oil.
Другие гонщики тоже поделились мнением о протестующих.
«Я подумал, что красные флаги вывесили из-за них, потому что увидел трех ребят, которые ко мне бежали, как только выехал из пятого поворота. Безусловно, люди могут проводить манифестации, это их право. Просто я не считаю, что прорыв на трассу «Формулы-1» – лучший способ. Так ты создаешь угрозу для себя и пилотов.
Да, я поддерживаю посыл. Считаю, «Формула-1» уже проделала большую работу – мы стремимся к CO2-нейтральности к 2030 году, прикладываем усилия в этом направлении. Но надо протестовать осторожнее – они могли погибнуть или вызвать аварию», – сказал пилот «Феррари» Карлос Сайнс.
«Конечно, «Формула-1» должна делать больше, добиваться улучшений. Здорово, что люди сражаются за свои убеждения, но лучше не подвергать опасности себя и других.
Тем не менее, уверен, что «Формула-1» все равно может достичь большего, и нам следует вместе показать пример», – заявил Серхио Перес из «Ред Булл».
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