Хэмилтон о расистском высказывании Нельсона Пике: «Такое преследует меня всю жизнь. Надо менять архаичное мышление. Дело не только в выражениях»

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон отреагировал на расистское высказывание Нельсона Пике.
Трехкратный обладатель титула несколько раз назвал Льюиса словом «neguinho», обсуждая инцидент на Гран-при Великобритании-2021. Данный термин имеет оскорбительную и расистскую окраску в Бразилии.
Пилот «Мерседеса» ответил на твит одного из пользователей, который написал: «Что, если Льюис Хэмилтон твитнет «Кто, #####, такой Нельсон Пике?», а потом закроет твиттер».
«Только представьте», – откликнулся Хэмилтон, после чего прояснил свою позицию.
«Дело не только в выражениях. Надо изменить это архаичное мышление, ему не место в нашем спорте.
Такие настроения окружают и преследуют меня всю жизнь. Было полно времени, чтобы сделать выводы. Пришла пора действовать», – заявил Льюис.
Также британец написал твит по-португальски:
«Давайте сосредоточимся на изменении менталитета».
Нельсон Пике употребил расистский термин в отношении Хэмилтона, обсуждая столкновение с Ферстаппеном в Сильверстоуне. «Ф-1» и «Мерседес» осудили это
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