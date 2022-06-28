Хэмилтон о расистском высказывании Нельсона Пике: «Такое преследует меня всю жизнь. Надо менять архаичное мышление. Дело не только в выражениях»

Семикратный чемпион «Формулы-1» отреагировал на расистское высказывание .

Трехкратный обладатель титула несколько раз назвал Льюиса словом «neguinho», обсуждая инцидент на -2021. Данный термин имеет оскорбительную и расистскую окраску в Бразилии.

Пилот «Мерседеса» ответил на твит одного из пользователей, который написал: «Что, если Льюис Хэмилтон твитнет «Кто, #####, такой Нельсон Пике?», а потом закроет твиттер».

«Только представьте», – откликнулся Хэмилтон, после чего прояснил свою позицию.

«Дело не только в выражениях. Надо изменить это архаичное мышление, ему не место в нашем спорте.

Такие настроения окружают и преследуют меня всю жизнь. Было полно времени, чтобы сделать выводы. Пришла пора действовать», – заявил Льюис.

Также британец написал твит по-португальски:

«Давайте сосредоточимся на изменении менталитета».

Нельсон Пике употребил расистский термин в отношении Хэмилтона, обсуждая столкновение с Ферстаппеном в Сильверстоуне. «Ф-1» и «Мерседес» осудили это

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