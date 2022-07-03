Тото Вольфф: «Если бы не машина безопасности, то Хэмилтон, вероятно, выиграл бы гонку»

Исполнительный директор подвел итоги Гран-при Великобритании, отметив, что остался очень доволен темпом болида.

«Мы очень довольны. Сегодня наша машина работала отлично. В гонке мы боролись за победу, это воодушевляет. Вероятно, мы немного потеряли нужный импульс после рестарта, но сегодня у нас почти не было проблем с подпрыгиванием болидов, а темп на шинах «медиум» и «хард» был весьма обнадеживающим.

Только шины «софт» не дали нужного сцепления с трассой. Если бы не машина безопасности, то Льюис, вероятно, выиграл бы гонку. Но в конце заезда Перес и Сайнс смогли проехать вперед. Но больше всего обнадеживает то, что наша машина позволяет бороться в гонке», – рассказал Вольфф.

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