Формула E. Марракеш. Мортара выиграл гонку и возглавил чемпионат, да Кошта – 2-й, Эванс – 3-й

Пилот «Вентури» Эдоардо Мортара одержал победу в гонке «Формулы E» в Марракеше.
Мортара захватил лидерство на начальном этапе заезда. Обладатель поула Антониу Феликс да Кошта финишировал вторым, гонщик «Ягуара» Митч Эванс – третьим. Напарник да Кошты Жан-Эрик Вернь также пытался прессинговать лидера, однако в итоге завершил гонку четвертым.
Мортара возглавил чемпионат благодаря победе, пилот «Мерседеса» Стоффель Вандорн занял восьмое место в Марокко и опустился с первой строчки в личном зачете на третью.
Этап 10
Марракеш, Марокко
2 июля 2022 года
Гонка
Топ-10
1. Эдоардо Мортара («Вентури») – 46.45,410
2. Антониу Феликс да Кошта («Течита») +2,297
3. Митч Эванс («Ягуар») +6,270
4. Жан-Эрик Вернь («Течита») + 6,965
5. Лукас ди Грасси («Вентури») +7,787
6. Ник де Врис («Мерседес») +8,394
7. Джейк Деннис («Андретти») +12,084
8. Стоффель Вандорн («Мерседес») +14,541
9. Сэм Берд («Ягуар») +15,048
10. Оливер Роулэнд («Махиндра») +15,270
Положение в личном зачете
Топ-5
1. Эдоардо Мортара – 139 очков
2. Жан-Эрик Вернь – 128
3. Стоффель Вандорн – 125
4. Митч Эванс – 124
5. Робин Фряйнс – 81
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