Формула E. Марракеш. Мортара выиграл гонку и возглавил чемпионат, да Кошта – 2-й, Эванс – 3-й

Пилот «Вентури» Эдоардо Мортара одержал победу в гонке «Формулы E» в Марракеше.

Мортара захватил лидерство на начальном этапе заезда. Обладатель поула Антониу Феликс да Кошта финишировал вторым, гонщик «Ягуара» Митч Эванс – третьим. Напарник да Кошты Жан-Эрик Вернь также пытался прессинговать лидера, однако в итоге завершил гонку четвертым.

Мортара возглавил чемпионат благодаря победе, пилот «Мерседеса» Стоффель Вандорн занял восьмое место в Марокко и опустился с первой строчки в личном зачете на третью.

Этап 10

Марракеш, Марокко

2 июля 2022 года

Гонка

Топ-10

1. Эдоардо Мортара («Вентури») – 46.45,410

2. Антониу Феликс да Кошта («Течита») +2,297

3. Митч Эванс («Ягуар») +6,270

4. Жан-Эрик Вернь («Течита») + 6,965

5. Лукас ди Грасси («Вентури») +7,787

6. Ник де Врис («Мерседес») +8,394

7. Джейк Деннис («Андретти») +12,084

8. Стоффель Вандорн («Мерседес») +14,541

9. Сэм Берд («Ягуар») +15,048

10. Оливер Роулэнд («Махиндра») +15,270

Положение в личном зачете

Топ-5

1. Эдоардо Мортара – 139 очков

2. Жан-Эрик Вернь – 128

3. Стоффель Вандорн – 125

4. Митч Эванс – 124

5. Робин Фряйнс – 81

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