Команда «Хайтек» в «Ф-2» не стала разрывать контракт с Випсом – экс-резервистом «Ред Булл», допустившим расистское ругательство

Команда «Хайтек» сделала заявление, в котором сообщила о продолжении сотрудничества с .

Випс был исключен из молодежной программы «Ред Булл» за то, что допустил расистское оскорбление. Випс использовал слово на букву «н» на игровом стриме. В «Формуле-1» эстонец был резервным и тест-пилотом «Ред Булл».

По словам босса «Хайтек» Олли Оукса, руководство команды решило дать Випсу шанс закончить сезон и делом доказать свою позицию, а также искупить свою вину.

«Я ясно дал понять Юри, что использованный им лексикон является абсолютно неприемлемым, но решил дать ему шанс искупить вину.

Команда «Хайтек» нанимает на работу людей из самых разнообразных групп, поддерживая принцип инклюзивности, и никогда не потворствовала расизму или другому оскорбительному поведению в любой форме.

При этом, если мы живем в обществе, где никто не имеет права на ошибку, и не может получить шанса искупить свою вину даже после того, как принес искренние извинения – то что это говорит о таком обществе?» – заявил Оукс.

В то же время в свете решения «Хайтек» также выпустила заявление, в котором осудила подобное решение руководства команды.

Гонщик в шаге от «Ф-1» ляпнул слово на букву «н» на стриме – и вылетел из программы «Ред Булл». Карьере – конец

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram