Албон посвятил шлем своим 8 кошкам и другим животным

Гонщик «Уильямса» Алекс Албон выступит на Гран-при Великобритании в шлеме с изображениями его животных.
Семья пилота живет с восемью кошками и собакой, а также является владельцем лошадей.
Этап в Сильверстоуне – домашний для Албона: гонщик родился в Лондоне и обладает двойным гражданством (Таиланда и Великобритании).
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Фото: сайт команды «Уильямс»