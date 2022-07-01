Албон посвятил шлем своим 8 кошкам и другим животным

Гонщик «Уильямса» выступит на в шлеме с изображениями его животных.

Семья пилота живет с восемью кошками и собакой, а также является владельцем лошадей.

Этап в Сильверстоуне – домашний для Албона: гонщик родился в Лондоне и обладает двойным гражданством (Таиланда и Великобритании).

«Формула-1» влюбилась в кота из паддока Имолы. Принес удачу Хэмилтону, а Феттелю – наоборот (из-за шутки про вес)

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Фото: сайт команды «Уильямс»