Формула-2. Великобритания. Сэрджант выиграл 2-ю гонку, Пуршер – 2-й, Лоусон – 3-й

Пилот «Карлина» Логан Сэрджант одержал победу с поула в основной гонке «Формулы-2» в Великобритании.

Гонщик «АРТ» Тео Пуршер на старте прорвался с четвертого места на второе, третьим финишировал Лиам Лоусон из «Карлина». Лидер чемпионата Фелипе Другович («МП Моторспорт») вырвал четвертую позицию на последнем круге, пилот «Хайтека» Юри Випс за счет позднего пит-стопа поднялся с восьмой строчки на шестую.

Рой Ниссани («ДАМС») и Деннис Хаугер ( ) выбыли после жесточайшего столкновения на первых кругах, гонщики не пострадали.

Этап 7, Великобритания

Сильверстоун

3 июля 2022 года

2-я гонка

Топ-10

1. Логан Сэрджант («Карлин») – 29 кругов

2. Тео Пуршер («АРТ») +1,6

3. Лиам Лоусон («Карлин») +8,9

4. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +11,3

5. Фредерик Вести («АРТ») +11,9

6. Юри Випс («Хайтек») +12,2

7. Джехан Дарувала («Према») +13,8

8. Маркус Армстронг («Хайтек») +17,3

9. Джек Дуэн («Виртуози») +21,0

10. Джейк Хьюз («Ван Амерсфорт») +28,2

Положение в чемпионате

Топ-7

1. Фелипе Другович – 148

2. Тео Пуршер – 106

3. Логан Сэрджант – 88

4. Джехан Дарувала – 80

5. Лиам Лоусон – 59

6. Маркус Армстронг – 59

7. Юри Випс – 59

Формула-2. Великобритания. Дуэн выиграл 1-ю гонку, Иваса – 2-й, Фиттипальди – 3-й

Формула-2. Великобритания. Квалификация. Сэрджант выиграл поул, Вести – 2-й, Другович – 3-й

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