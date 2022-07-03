Формула-2. Великобритания. Сэрджант выиграл 2-ю гонку, Пуршер – 2-й, Лоусон – 3-й

Пилот «Карлина» Логан Сэрджант одержал победу с поула в основной гонке «Формулы-2» в Великобритании.
Гонщик «АРТ» Тео Пуршер на старте прорвался с четвертого места на второе, третьим финишировал Лиам Лоусон из «Карлина». Лидер чемпионата Фелипе Другович («МП Моторспорт») вырвал четвертую позицию на последнем круге, пилот «Хайтека» Юри Випс за счет позднего пит-стопа поднялся с восьмой строчки на шестую.
Рой Ниссани («ДАМС») и Деннис Хаугер («Према») выбыли после жесточайшего столкновения на первых кругах, гонщики не пострадали.
Формула-2. Великобритания. Дуэн выиграл 1-ю гонку, Иваса – 2-й, Фиттипальди – 3-й
Формула-2. Великобритания. Квалификация. Сэрджант выиграл поул, Вести – 2-й, Другович – 3-й
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