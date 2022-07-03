Формула-2. Великобритания. Сэрджант выиграл 2-ю гонку, Пуршер – 2-й, Лоусон – 3-й

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Пилот «Карлина» Логан Сэрджант одержал победу с поула в основной гонке «Формулы-2» в Великобритании.

Гонщик «АРТ» Тео Пуршер на старте прорвался с четвертого места на второе, третьим финишировал Лиам Лоусон из «Карлина». Лидер чемпионата Фелипе Другович («МП Моторспорт») вырвал четвертую позицию на последнем круге, пилот «Хайтека» Юри Випс за счет позднего пит-стопа поднялся с восьмой строчки на шестую.

Рой Ниссани («ДАМС») и Деннис Хаугер («Према») выбыли после жесточайшего столкновения на первых кругах, гонщики не пострадали.

Этап 7, Великобритания
Сильверстоун
3 июля 2022 года
2-я гонка
Топ-10
 
1. Логан Сэрджант («Карлин») – 29 кругов
2. Тео Пуршер («АРТ») +1,6
3. Лиам Лоусон («Карлин») +8,9
4. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +11,3
5. Фредерик Вести («АРТ») +11,9
6. Юри Випс («Хайтек») +12,2
7. Джехан Дарувала («Према») +13,8
8. Маркус Армстронг («Хайтек») +17,3
9. Джек Дуэн («Виртуози») +21,0
10. Джейк Хьюз («Ван Амерсфорт») +28,2
 
Положение в чемпионате
Топ-7
 
1. Фелипе Другович – 148
2. Тео Пуршер – 106
3. Логан Сэрджант – 88
4. Джехан Дарувала – 80
5. Лиам Лоусон – 59
6. Маркус Армстронг – 59
7. Юри Випс – 59
 

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Формула-2. Великобритания. Квалификация. Сэрджант выиграл поул, Вести – 2-й, Другович – 3-й

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