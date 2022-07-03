Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Великобритании-2022

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Великобритании
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 181 очко
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 147
3. Шарль Леклер («Феррари») – 138
4. Карлос Сайнс («Феррари») – 127
5. Джордж Расселл («Мерседес») – 111
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 93
7. Ландо Норрис («Макларен») – 58
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 46
9. Эстебан Окон («Альпин») – 39
10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 28
11. Кевин Магнуссен («Хаас») – 16
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 16
13. Даниэль Риккардо («Макларен») – 15
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 15
15. Юки Цунода («Альфа Таури») – 11
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 5
17. Мик Шумахер («Хаас») – 4
18. Алекс Албон («Уильямс») – 3
19. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 3
20. Николас Латифи («Уильямс») – 0
21. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 328 очков
2. «Феррари» – 265
3. «Мерседес» – 204
4. «Макларен» – 73
5. «Альпин» – 67
6. «Альфа Ромео» – 51
7. «Альфа Таури» – 27
8. «Хаас» – 20
9. «Астон Мартин» – 18
10. «Уильямс» – 3
Гран-при Великобритании-2022. Сайнс выиграл гонку, Перес – 2-й, Хэмилтон – 3-й
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