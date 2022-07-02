Формула-3. Великобритания. Хаджар выиграл 1-ю гонку, обогнав Мартена за круг до финиша

Теги результаты Формула-3 АРТ Хайтек Ван Амерсфорт Артур Леклер Авто

Гонщик «Хайтека» Исак Хаджар одержал победу в спринте «Формулы-3» в Сильверстоуне.

Французский пилот обогнал лидера чемпионата Виктора Мартена («АРТ») за круг до финиша, третьим стал обладатель поула Рис Усиджима («Ван Амерсфорт»), завоевавший свой первый подиум в «Ф-3».

Изображение кликабельно.

Мартен сохранил первую строчку в чемпионате (71 очко), его преследуют Роман Штанек (61), Хаджар (58), Джек Кроуфорд (51) и Артур Леклер (46).

Депутат Свищев назвал «дискриминацией по национальному признаку» невыдачу гонщику «Ф-3» Смоляру британской визы

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные