Формула-3. Великобритания. Хаджар выиграл 1-ю гонку, обогнав Мартена за круг до финиша

Гонщик «Хайтека» Исак Хаджар одержал победу в спринте «Формулы-3» в Сильверстоуне.
Французский пилот обогнал лидера чемпионата Виктора Мартена («АРТ») за круг до финиша, третьим стал обладатель поула Рис Усиджима («Ван Амерсфорт»), завоевавший свой первый подиум в «Ф-3».
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Мартен сохранил первую строчку в чемпионате (71 очко), его преследуют Роман Штанек (61), Хаджар (58), Джек Кроуфорд (51) и Артур Леклер (46).
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