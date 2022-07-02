Формула-3. Великобритания. Хаджар выиграл 1-ю гонку, обогнав Мартена за круг до финиша

Гонщик Исак Хаджар одержал победу в спринте «Формулы-3» в Сильверстоуне.

Французский пилот обогнал лидера чемпионата Виктора Мартена («АРТ») за круг до финиша, третьим стал обладатель поула Рис Усиджима ( ), завоевавший свой первый подиум в «Ф-3».

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Мартен сохранил первую строчку в чемпионате (71 очко), его преследуют Роман Штанек (61), Хаджар (58), Джек Кроуфорд (51) и (46).

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