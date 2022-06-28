Пауло Коэльо: «Извиняюсь перед Хэмилтоном от лица бразильцев за расистское высказывание Пике – водителя худшего президента в истории страны»

Писатель Пауло Коэльо извинился перед Льюисом Хэмилтоном от лица бразильцев за слова Нельсона Пике.

Трехкратный чемпион «Формулы-1» Пике назвал пилота «Мерседеса» «neguinho», обсуждая столкновение Хэмилтона с гонщиком на -2021. Термин считается расистским и оскорбительным.

«Уважаемый Льюис Хэмилтон,

Пике в данный момент является водителем худшего президента в нашей истории. Его расистское высказывание показывает отчаянное желание снова оказаться в центре внимания.

Я извиняюсь от лица бразильского народа, который уважает и любит вас», – написал Коэльо в твиттере.

Пике возил на «Роллс-Ройсе» президента страны – правоконсервативного популиста Жаира Болсонару.

Хэмилтон является почетным гражданином Бразилии.

Нельсон Пике употребил расистский термин в отношении Хэмилтона, обсуждая столкновение с Ферстаппеном в Сильверстоуне. «Ф-1» и «Мерседес» осудили это

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