Нельсон Пике назвал Хэмилтона расистским термином, обсуждая столкновение с Ферстаппеном в Сильверстоуне

В бразильской прессе распространилось интервью трехкратного чемпиона «Формулы-1» , использовавшего расистский термин по отношению к пилоту .

Интервью датируется ноябрем 2021 года. Пике рассуждал о столкновении Хэмилтона с гонщиком «Ред Булл» на , и употребил термин «neguinho». В Бразилии он может считаться приемлемым в разговоре между друзьями, однако в других случаях является расистским оскорблением, аналогичным n-word в английском языке.

Бразильский портал Uol приводит отрывок из интервью Пике, где Нельсон трижды за несколько предложений употребляет данный термин, обвиняя семикратного чемпиона мира в «грязном трюке».

Нельсон – отец Келли Пике, девушки Ферстаппена. Пике активно поддерживает президента страны – правоконсервативного популиста Жаира Болсонару. Хэмилтон является почетным гражданином Бразилии.

«Ф-1» отреагировала на инцидент, выпустив заявление:

«Дискриминационные или расистские высказывания неприемлемы ни в какой форме, им нет места в обществе. Льюис – невероятный амбассадор нашего спорта и заслуживает уважения. Его непрестанные усилия по увеличению многообразия и инклюзивности являются уроком для многих, и мы в «Ф-1» придерживаемся таких взглядов».

«Мерседес» также высказался о ситуации:

«Мы в самой жесткой форме осуждаем любое использование расистских или дискриминационных высказываний любого рода. Льюис возглавил усилия нашего спорта по борьбе с расизмом и является настоящим защитником многообразия и на трассе, и за ее пределами».

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