Пике извинился перед Хэмилтоном за расистский термин: «Никогда бы не позволил себе использовать то слово, которое мне сейчас приписывают»

Трехкратный чемпион «Формулы-1» выпустил официальное заявление, в котором принес извинения Льюису Хэмилтону.

Пике оказался в центре скандала после того, как СМИ растиражировали прошлогоднее интервью бразильца, в котором он, обсуждая инцидент с участием и Макса Ферстаппена на Гран-при Великобритании, позволил себе расистские высказывания в адрес британца.

Как уже сообщалось, Пике несколько раз употребил термин «neguinho». В Бразилии он может считаться приемлемым в разговоре между друзьями, однако в других случаях является расистским оскорблением, аналогичным n-word в английском языке.

«Я бы хотел ситуацию относительно своего прошлогоднего интервью, истории о котором сейчас циркулируют в СМИ.

Я позволил себе необдуманные высказывания и не собираюсь отрицать свою вину, однако я бы хотел прояснить то, что использованный мной термин широко и исторически используется в разговорном бразильском диалекте португальского языка в качестве синонима слова «парень» или «человек», и никогда не использовалось как оскорбление.

Я бы никогда не позволил себе использовать то слово, которое мне приписывают при переводе на некоторые языки. И я решительно осуждаю любые предположения того, что это слово могло быть использовано мной как-то унизить гонщика из-за его цвета кожи.

Я искренне извиняюсь перед всеми, кого это затронуло, в том числе перед Льюисом, которого считаю невероятным гонщиком, но переводы, которые сейчас циркулируют во многих изданиях, попросту неверны. Дискриминации нет и не может быть места ни в «Формуле-1», ни в нашем обществе в целом и я рад возможности прояснить свою позицию на этот счет», – говорится в заявлении Пике.

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