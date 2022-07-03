Формула-3. Великобритания. Артур Леклер выиграл 2-ю гонку

Гонщик «Премы» выиграл основной заезд «Формулы-3» в Сильверстоуне.

Леклер обогнал обладателя поула Зака О’Салливана из на первых кругах, сохранил лидерство на рестарте и довел гонку до победы. О’Салливан отбивался от агрессивных атак еще одного пилота «Премы» Оливера Беармана до последних метров дистанции и отстоял второе место.

Лидер серии Виктор Мартен («АРТ») завершил гонку седьмым. На его счету 77 очков, Леклер вышел на второе место (71), вслед за Артуром расположились Исак Хаджар (68), Роман Штанек (61) и Джек Кроуфорд (60).

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