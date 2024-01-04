Певец Бородин про Овечкина: «Вся страна переживает за него – это наша гордость. Он самый замечательный человек, который только может быть»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Р-Спорт Хоккей

Певец Арсений Бородин поделился мнением про Александра Овечкина.

«Мы познакомились с Александром еще в 2008 году. Могу сказать о нем исключительно положительные слова.

Он самый замечательный человек, который только может быть.

Его поступки в различных провокационных ситуациях говорят о нем больше, чем я бы мог сказать. За это очень его уважаю.

Александр вписал себя в энциклопедию спорта. Думаю, если он очень сильно захочет, он сможет сделать все что угодно, в том числе побить рекорд Гретцки.

Самое главное, чтобы он был здоров. Вся страна переживает за него. Это наша гордость», – сказал певец Арсений Бородин.

18 комментариев
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как они любят всю страну причислят...лично я не переживаю и особо не поддерживаю Ови ибо топлю за Кучерова и Тампу
а уж какой он человек я понятия не имею)
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очень уважал Ови до 2018 года, пока он не бил себя в грудь и не орал, что на ОИ поедет в любом случае, а в итоге потом просто молча в тряпочку играл за Вашингтон.
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А кто это? Наверное известен в очень узких кругах
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А кто такой певец Бородин?
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спортс,вам не надоело?)
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и кто такой вообще Бородин,почему нет тэга?)
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Это сын Бородиной из дома 2 , что ли?
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Редакция! Можно чередовать новости про хоккеиста и политического деятеля Александра Овечкина? Одна новость хвалебная и восхваляющая) а следующая Правдивая и Объективная..

А то просто спортсмен Овечкин, прям каким-то святым и несгибаемым рисуется.. А Владимира Владимировича до сих пор не поддержал.. ПутинТим молчит.. Что же произошло..?

Бородину скажите, что ПутинТим ещё не поддержан.. Может Бородин заберёт свои хвалебные слова назад.. А то вдруг..
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Ответ Бобруньчик
А в итоге ИИХФ ЗАПРЕТИЛА игрокам НХЛ появляться на турнире Что сложного в осознании этого простого факта?
Так не надо бить себя в грудь и говорить В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ. Вроде не так много организаций, которые могут запретить, чтобы не суметь в голове прикинуть расклады. Даже спортсмену.
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Ответ MikhaL
А кто такой певец Бородин?
тот, кто каждого россиянина спросил, прежде чем сказать за всех. А тебе разве не представился?
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почему он не играет для всей страны в кхл ???
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Разрываются снаряды у меня в голове
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Ответ Stucker
Так не надо бить себя в грудь и говорить В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ. Вроде не так много организаций, которые могут запретить, чтобы не суметь в голове прикинуть расклады. Даже спортсмену.
Это все касалось запретов от НХЛ, когда речи о запрете ИИХФ не было и не предполагалось
А запрет этот появился уже позже со стороны ИИХФ только для того, чтобы не ударить в грязь лицом
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Ответ Суворов Антон
Редакция! Можно чередовать новости про хоккеиста и политического деятеля Александра Овечкина? Одна новость хвалебная и восхваляющая) а следующая Правдивая и Объективная.. А то просто спортсмен Овечкин, прям каким-то святым и несгибаемым рисуется.. А Владимира Владимировича до сих пор не поддержал.. ПутинТим молчит.. Что же произошло..? Бородину скажите, что ПутинТим ещё не поддержан.. Может Бородин заберёт свои хвалебные слова назад.. А то вдруг..
Комментарий удален модератором
Ответ e1ther - e1ther
Комментарий удален модератором
Ижевский ты чего)
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Ответ Суворов Антон
Ижевский ты чего)
ты опять настучал))счастливого рождества))
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