Певец Бородин про Овечкина: «Вся страна переживает за него – это наша гордость. Он самый замечательный человек, который только может быть»
Певец Арсений Бородин поделился мнением про Александра Овечкина.
«Мы познакомились с Александром еще в 2008 году. Могу сказать о нем исключительно положительные слова.
Он самый замечательный человек, который только может быть.
Его поступки в различных провокационных ситуациях говорят о нем больше, чем я бы мог сказать. За это очень его уважаю.
Александр вписал себя в энциклопедию спорта. Думаю, если он очень сильно захочет, он сможет сделать все что угодно, в том числе побить рекорд Гретцки.
Самое главное, чтобы он был здоров. Вся страна переживает за него. Это наша гордость», – сказал певец Арсений Бородин.
а уж какой он человек я понятия не имею)
А то просто спортсмен Овечкин, прям каким-то святым и несгибаемым рисуется.. А Владимира Владимировича до сих пор не поддержал.. ПутинТим молчит.. Что же произошло..?
Бородину скажите, что ПутинТим ещё не поддержан.. Может Бородин заберёт свои хвалебные слова назад.. А то вдруг..
А запрет этот появился уже позже со стороны ИИХФ только для того, чтобы не ударить в грязь лицом