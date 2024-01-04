Певец Бородин про Овечкина: «Вся страна переживает за него – это наша гордость. Он самый замечательный человек, который только может быть»

Певец Арсений Бородин поделился мнением про Александра Овечкина.

«Мы познакомились с Александром еще в 2008 году. Могу сказать о нем исключительно положительные слова.

Он самый замечательный человек, который только может быть.

Его поступки в различных провокационных ситуациях говорят о нем больше, чем я бы мог сказать. За это очень его уважаю.

Александр вписал себя в энциклопедию спорта. Думаю, если он очень сильно захочет, он сможет сделать все что угодно, в том числе побить рекорд Гретцки.

Самое главное, чтобы он был здоров. Вся страна переживает за него. Это наша гордость», – сказал певец Арсений Бородин.