Лавиолетт о 2:3 ОТ с «Флоридой»: «Рейнджерс» слишком много оборонялись. Так было и в прошлой игре. Мы не можем действовать так, как нам хотелось бы»

Питер Лавиолетт прокомментировал поражение «Рейнджерс» в матче плей-офф НХЛ.

В игре полуфинальной серии Кубка Стэнли клуб из Нью-Йорка уступил «Флориде» в овертайме со счетом 2:3 (2-2 в серии).

«Мы слишком много времени находились в обороне, особенно во втором периоде. Так было и в прошлой игре. Мы не можем действовать так, как нам хотелось бы.

«Флорида» часто забрасывает шайбу в зону, после чего переходит к мощному форчеку.

Нам не удается провести достаточно времени в зоне соперника», – сказал главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт.

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