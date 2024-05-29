Лавиолетт о 2:3 ОТ с «Флоридой»: «Рейнджерс» слишком много оборонялись. Так было и в прошлой игре. Мы не можем действовать так, как нам хотелось бы»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли Питер Лавиолетт НХЛ Хоккей

Питер Лавиолетт прокомментировал поражение «Рейнджерс» в матче плей-офф НХЛ.

В игре полуфинальной серии Кубка Стэнли клуб из Нью-Йорка уступил «Флориде» в овертайме со счетом 2:3 (2-2 в серии). 

«Мы слишком много времени находились в обороне, особенно во втором периоде. Так было и в прошлой игре. Мы не можем действовать так, как нам хотелось бы.

«Флорида» часто забрасывает шайбу в зону, после чего переходит к мощному форчеку.

Нам не удается провести достаточно времени в зоне соперника», – сказал главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт.

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2 комментария
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В прошлый раз получилось Рейнджерам выиграть за счет быстрых контратак, в этот нет. Так и будет и никак иначе, пока Флорида перемалывает всех и вся. Что с Бостоном, что тем более с Тампой, Флорида во многом своей монструозной физикой и наглостью (что в форчеке, что в меньшинстве, что в атаке и на пятаке), олицетворенной Ткачаком, просто выжигала. (Очевидно и атака и защита Фло, именно от этой агрессии отталкиваются). Против Флориды, думается, нужно искать именно такие тонкости какие Рейнджеры пока находили: перехваты, пасы в отрыв из борьбы в защите, большинство опять же, Шестеркин отдающий голевые. Только лишь жесткость и выверенная защита, здесь не решит - Фло пережестят, ну и Бобровский подтащит (как Бостон, вроде хорош был в защите, но в итоге и их перекрутили Пантеры). Что-то в этом роде.
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