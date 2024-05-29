Гендиректор «Сибири»: «Есть проект по увеличению «Сибирь-Арены» на 2000 зрителей. Но это дорого, вопрос будет актуален через год»

Генеральный директор «Сибири» рассказал о планах реконструкции на «Сибирь-Арене».

Стадион в Новосибирске был открыт в 2023 году. Он рассчитан на 10 634 зрителя.

– Были планы об увеличении вместимости «Сибирь-Арены» за счет замены блитчеров – сборно-разборных трибун, которые сейчас расположены далеко от бортов. Они будут реализованы?

– Есть проект по реконструкции и доработке блитчеров и, как следствие, увеличению вместимости арены примерно на две тысячи зрителей. Однако этот проект дорогостоящий.

Нужно обсуждать, на чьи плечи лягут затраты? На клуб, на арену или проект будет реализовываться совместно? Это будет обсуждаться на попечительском совете.

До начала сезона успеть увеличить количество мест будет сложно, но через год такой вопрос будет актуален. Тем не менее, небольшое увеличение зрительских мест планируется и в предстоящем сезоне, – сказал генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов.

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