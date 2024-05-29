Новичок «Адмирала» Ортега: «Дженна Ортега мне не сестра. Не знаю, почему это на моей странице в Википедии»

Теги светская хроника КХЛ Адмирал кино Дженна Ортега Остин Ортега Хоккей

Остин Ортега из «Адмирала» ответил на слухи о его родстве с Дженной Ортегой.

30-летний форвард перешел в команду из Владивостока в это межсезонье.

– Как ты проводишь лето? Расскажи про свои увлечения.

– Лето я провожу в Сан-Диего, штат Калифорния. Я вырос здесь и возвращаюсь сюда во время летних каникул. Летом мне очень нравится ходить на пляж и играть в гольф.

– В англоязычной Википедии написано, что ты старший брат актрисы Дженны Ортеги (исполнительница главной роли в сериале «Уэнсдей» – Sports). Это правда, нам готовить танец или вы просто однофамильцы?

– Дженна Ортега мне не сестра. Не знаю, почему это на моей странице в Википедии, но это забавно, – сказал нападающий «Адмирала» Остин Ортега.

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