Владимир Плющев: «Мне не понять кадровой философии ЦСКА. Потеряны Григоренко, Слепышев, Плотников. Не слышал, чтобы в НХЛ говорили, что строят команду на перспективу. Там дураков нет»

Теги Салават Юлаев ЦСКА Илья Воробьев Владимир Плющев Виктор Козлов НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Сергей Плотников Михаил Григоренко Антон Слепышев Иван Федотов Иван Дроздов Хоккей

Владимир Плющев высказался об изменениях в составе ЦСКА.

– Мне не понять кадровой философии армейцев. Потеряны сразу и Григоренко, и Слепышев, и Плотников, плюс после отъезда в НХЛ Федотова пустое место в воротах. Единственный внятный трансфер – Дроздов, которого вроде забирают у «Салавата».

Если армейский клуб намерен массово внедрить в состав молодежь, то этот номер вряд ли пройдет. ЦСКА – легендарная команда, с огромными амбициями. Смотреть на ее поражения спокойно никто не будет.

– В ЦСКА говорят о том, что начинается работа на перспективу, но при этом задача завоевать Кубок Гагарина не снимается с повестки сезона...

– Вот-вот, то же самое раздается и из Уфы. Но КХЛ – это не МХЛ и не юниорская лига, о какой работе на перспективу с такими бюджетами и такими зарплатами может идти речь?

А у нас в КХЛ почему-то любят эти сказки про работу на светлое будущее. Я еще понял бы нынешнюю селекцию ЦСКА или Уфы, если бы Илье Воробьеву или Виктору Козлову дали контракт на пять лет. Но ведь этого не происходит.

Я ни разу не слышал, чтобы в НХЛ, например, в «Рейнджерс» или «Торонто» говорили о том, что мы строим команду на перспективу. Там дураков нет – профессиональные клубы, в которые вкладываются многие миллионы, обязаны давать результат каждый сезон. А заговорил о перспективе – тебя просто не поняли и покрутили пальцем у виска! – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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6 комментариев
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В НХЛ как раз и строят команды на перспективу. Там первый год-два на притирку, а команда начинает играть только на третий сезон.
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+6
Ответ Anton Woland
Ларин и Плющев не смогли вдвоем нагуглить термин «перестройка»? Да и в целом жизненный цикл клубов в НХЛ похоже черный ящик для них
Там используется термин rebuild. А они гуглили perestroyka и им гугл выдавал Горбачева.
+4
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+4
Ларин и Плющев не смогли вдвоем нагуглить термин «перестройка»? Да и в целом жизненный цикл клубов в НХЛ похоже черный ящик для них
+3
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Я бы предложил вернуться на год назад и посмотреть, как оценивались шансы Металлурга на Кубок Гагарина после неудачного сезона и масштабного обновления. И как в итоге всё вышло. Так что не хороните ЦСКА)
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Баширов сказал Дроздов наш! Кто из них прав?
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