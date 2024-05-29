Владимир Плющев: «Мне не понять кадровой философии ЦСКА. Потеряны Григоренко, Слепышев, Плотников. Не слышал, чтобы в НХЛ говорили, что строят команду на перспективу. Там дураков нет»

Владимир Плющев высказался об изменениях в составе ЦСКА.

– Мне не понять кадровой философии армейцев. Потеряны сразу и , и , и , плюс после отъезда в НХЛ Федотова пустое место в воротах. Единственный внятный трансфер – , которого вроде забирают у «Салавата».

Если армейский клуб намерен массово внедрить в состав молодежь, то этот номер вряд ли пройдет. ЦСКА – легендарная команда, с огромными амбициями. Смотреть на ее поражения спокойно никто не будет.

– В ЦСКА говорят о том, что начинается работа на перспективу, но при этом задача завоевать не снимается с повестки сезона...

– Вот-вот, то же самое раздается и из Уфы. Но КХЛ – это не МХЛ и не юниорская лига, о какой работе на перспективу с такими бюджетами и такими зарплатами может идти речь?

А у нас в КХЛ почему-то любят эти сказки про работу на светлое будущее. Я еще понял бы нынешнюю селекцию ЦСКА или Уфы, если бы Илье Воробьеву или Виктору Козлову дали контракт на пять лет. Но ведь этого не происходит.

Я ни разу не слышал, чтобы в НХЛ, например, в «Рейнджерс» или «Торонто» говорили о том, что мы строим команду на перспективу. Там дураков нет – профессиональные клубы, в которые вкладываются многие миллионы, обязаны давать результат каждый сезон. А заговорил о перспективе – тебя просто не поняли и покрутили пальцем у виска! – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.