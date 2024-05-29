Алексей Ковалев: «У меня проблем с тренерами не было, у них были проблемы со мной. Всю карьеру, кроме 6 лет в «Питтсбурге», меня почему-то пытались переучить, заставить делать что-то другое»

Алексей Ковалев высказался касательно своих проблем с тренерами в НХЛ.

Ранее он играл за «Рейнджерс», «Питтсбург», «Монреаль», «Оттаву» и «Флориду»

– Много писали о том, что у вас был трудный характер и что вы тяжело находили общий язык с тренерами, когда были игроком.

– Если коротко, у меня никогда с тренерами проблем не было, у них были проблемы со мной. Я человек, который всегда хотел выигрывать, несмотря ни на что. Я очень тяжело переношу проигрыши.

Как мне всегда говорили: «Вот, он вообще не старается» или еще чего-то не делает. Но никто не хотел говорить: «Какое у него катание, где он так научился кататься?»

Многие, кто разбирался в этом, говорили, что некоторые бегут, делая 10 шагов, а он (то есть я) делает три шага и на той же самой скорости двигается. Я очень сильную школу прошел, ставил свой стиль с детства.

Всю карьеру, кроме шести лет в « », меня почему-то всегда пытались переучить и заставить делать что-то другое. Что в принципе я не собирался делать. У меня есть талант, за который меня взяли, почему кто-то должен меня переучивать и заставлять играть в какой-то другой хоккей?

В « » первые пять лет говорили: «Такой талантливый, но не могут правильно использовать». Когда попал в «Питтсбург», тренер вызвал меня к себе в офис и говорит: «Алексей, мы знаем, на что ты способен. Играй как можешь. Мы на тебя не собираемся надевать наручники». Мне ни слова не сказали против, я играл и получал удовольствие, забивал каждый год по 30 голов, набирал по 70-80 очков.

Что касается тренеров, мне всегда хотелось понимать, что тренер хочет от меня. Много раз были случаи: не ставят на игру или ставят в другое звено. На следующий день я приходил к тренеру и спрашивал, в чем дело. Мне было не все равно. Кто-то это воспринимал, что я на рожон лезу, разборки устраиваю, другие воспринимали, что я заинтересован и что мне хочется играть и выигрывать.

Был даже момент, когда я пришел к тренеру и сказал: «Вы мне объясните, что мне делать, что я делаю не так. Скажите, как вы хотите, чтобы я делал, посмотрим, может, это принесет результат». На что он мне ответил: «У меня еще 23 человека, о ком нужно волноваться. Если я буду волноваться о тебе, я не смогу делать свою работу».

Я понял, что разговаривать с ним бессмысленно. Ему неинтересно что-то мне объяснять, – сказал обладатель Кубка Стэнли, тренер « » .