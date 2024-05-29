Дементьев о рейтинге ИИХФ: «Эфемерное понятие, никаких преимуществ он не дает. Перестал бы обращать внимание на эти пережитки прошлого»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Молодежная сборная России по хоккею с шайбой КХЛ ЧМ по хоккею Алексей Дементьев Чемпионат.com Хоккей

Алексей Дементьев поделился мнением о рейтинге ИИХФ.

После окончания чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных команд. На вторую строчку поднялась Россия, не участвующая в международных турнирах с 2022 года.

«Рейтинг ИИХФ – это такое эфемерное понятие, целью которого является равномерное распределение по силе команд в международных турнирах.

Никаких преимуществ командам из традиционной шестерки он не дает, они и так всегда будут бороться за медали. А вот тем, кто стоит на грани финальной части или возможности вылета в нижний дивизион – крайне важен.

Честно, я бы уже перестал обращать внимание на все эти пережитки прошлого», – сказал агент Алексей Дементьев.

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