Плющев о судействе на ЧМ: «Хоккей – контактная игра, арбитры давали спортсменам бороться. Толчки, которые у нас считаются нарушением, не свистелись»

Теги судьи Владимир Плющев КХЛ ЧМ по хоккею правила Хоккей

Владимир Плющев высказался о судействе на ЧМ по хоккею-2024.

Победу на чемпионате мира одержала сборная Чехии, обыгравшая команду Швейцарии (2:0) в финале.

– Что вы можете сказать о работе арбитров на турнире?

– Они не допускали хамства и откровенной грубости, но давали играть с большим количеством единоборств.

Хоккей – это контактная игра, арбитры на ЧМ давали спортсменам бороться. Те толчки, которые у нас считаются нарушением правил, на ЧМ не свистелись.

Кстати, при жесткой борьбе удалений было очень мало, – сказал бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.

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2 комментария
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Главное что не было убийств на льду и шрам на всю жизнь не у кого не остался.
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Ну если бы под микроскопом рассматривали каждый эпизод и мусолили его сутками, то судейство сразу бы стало так себе
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